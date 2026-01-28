Hindi Cricket Hindi

IND vs NZ: सेफर्ट-सेंटनर की जुगलबंदी ने भारत को 50 रन से हराया, न्यूजीलैंड ने दर्ज की भारत में सबसे बड़ी जीत

0-3 की स्कोरलाइन के साथ यहां आई न्यूजीलैंड टीम के सामने सीरीज में अपना क्लीन स्वीप बचाने की चुनौती थी. उसने विशाखापट्ट्नम में बेखौफ खेल दिखाकर भारत के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी जीत अपने नाम की.

New Zealand VS India 215/7 (20.0) 165 (18.4) NZ win by 50 runs

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम @@BLACKCAPS/x

भारत से 5 मैचों की टी20 सीरीज गंवाने के बाद चौथे टी20 मैच में उतरी न्यूजीलैंड यहां क्लीन स्वीप की चुनौती से बचने को देख रही थी. इस कड़ी में उसने बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में भारत को 50 रनों से पटखनी देकर सीरीज में अपनी पहली जीत अपने नाम कर ली है. इस मैच में उसने पहले बैटिंग करते हुए टिम सेफर्ट (62) और डेवन कॉन्वे (44) की तूफानी पारियों की बदौलत दमदार शुरुआत की.

इनके बाद डैरेल मिचेल (39*) ने 18 बॉल पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से बढ़िया मैच फिनिशिंग पारी खेलते हुए 20 ओवर में 215 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 165 रनों पर सिमट गई. कप्तान मिचेल सेंटनर ने 3, जबकि जेकब डफी और ईश सोढ़ी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. भारत की ओर से शिवम दुबे (65) को छोड़कर सिर्फ रिंकू सिंह (39) ही ऐसे बल्लेबाज थे, जो कुछ रन बना पाए.

भारत अब इस सीरीज में 3-1 से आगे है, जो पहले ही यह सीरीज अपने नाम कर चुका है. सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा.