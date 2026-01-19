  • Hindi
IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे ने शुभमन गिल की कप्तानी पर उठाए सवाल! बताया- इंदौर में कहां कर दी बड़ी चूक

न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खत्म हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज के आखिरी मैच में उसे 41 रनों से हार मिली. अजिंक्य रहाणे की नजर में कप्तान शुभमन गिल इसके जिम्मेदार हैं.

भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड ने पहली बार यहां वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है. वह 1988 से यहां वनडे सीरीज खेल रही है और उसे इससे पहले 7 प्रयासों में कभी कामयाबी नहीं मिली थी. इस हार के लिए जहां ज्यादातर जानकार भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप शो को जिम्मेदार मान रहे हैं वहीं भारत के सीनियर टेस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) इसके लिए युवा कप्तान शभमन गिल की कप्तानी को जिम्मेदार माना है, जिन्होंने अपने प्रमुख गेंदबाजों को अहम समय में बॉलिंग से दूर रखा और इसके चलते न्यूजीलैंड यहां 337 रनों का स्कोर खड़ा कर पाया.

रहाणे ने कहा कि गिल इस मैच के मिडल ओवरों में अपने स्पिन गेंदबाजों कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा का सही इस्तेमाल करने की चाल से चूक गए. उन्होंने कहा कि इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने इस मैच में सिर्फ 6-6 ओवर ही फेंके, जबकि उन दोनों से ज्यादा नीतीश रेड्डी यहां 8 ओवर फेंक गए. रहाणे क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के शो पर इस मैच की समीक्षा कर रहे थे.

इस दौरान उन्होंने कहा, ‘मुझे निजी तौर पर लगता है, गिल कुलदीप यादव को इस्तेमाल करने की रणनीति में चूक कर गए. उन्होंने मिडल ओवरों में सिर्फ 3 ही ओवर फेंके. और इसके बाद वह 37वें और 37वें ओवर तक बॉलिंग का इंतजार करते रहे. यहां तक की जडेजा को भी 30वें ओवर में बॉलिंग पर वापस लाया गया था. ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आपको विकेट दिला सकते हैं. यहीं पर भारत थोड़ा सा गलत चला गया.’

रहाणे की इस बात में साथ बैठे भारत के पूर्व धाकड़ तेज गेंदबाज जहीर खान ने भी साथ दिया. उन्होंने रहाणे की इस आलोचना को आगे बढ़ाते हुए अपनी राय जोड़ते हुए कहा कि जडेजा को कुलदीप से भी पहले बॉलिंग के लिए लाना ही चाहिए था.

जहीर खान ने कहा, ‘कुलदीप से भी ज्यादा, जिन्हें बॉलिंग अटैक पर बहुत देरी से लाया गया यह एक समस्या है. शायद इसके पीछे यह सोच हो कि नीतीश रेड्डी को थोड़ा ज्यादा गेम टाइम दिया जाए, जिससे उन्हें मैच की स्थिति में बॉलिंग का अनुभव हो. लेकिन इसके चलते भारत विकल्प मौजूद होने के बावजूद पंगु बन गया.’

उन्होंने कहा, ‘जब कुलदीप और जडेजा 40वें ओवर के आस-पास बॉलिंग करने आए, तो उन्हें मिशेल और फिलिप्स के पूरे गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोनों कीवी बल्लेबाजों ने अपने शतक पूरे करने के लिए तेजी से रन बनाए. दोनों स्पिनरों का इकॉनमी रेट एक रन प्रति गेंद से ज़्यादा रहा.’

