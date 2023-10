IND vs NZ- प्लेयर ऑफ द मैच Mohammed Shami ने प्लेइंग XI से बाहर बैठने पर कही दिल की बात

धर्मशाला. भारत ने न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) को हराकर वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में 20 साल का अपना सूखा खत्म कर दिया है. टीम इंडिया ने आखिरी बार उसे 2003 में हराया था और इसके बाद से वह वर्ल्ड कप मुकाबलों में उसे हरा नहीं पा रही थी. रविवार को धर्मशाला में खेले गए मैच में मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) इस जीत के हीरो रहे, जिन्होंने कीवी टीम के 5 विकेट उखाड़कर उसे बड़े टोटल पर जाने से रोक दिया. शमी ने इस मैच में 54 रन देकर 5 विकेट झटके, जिनमें रचिन रवींद्र (75) और डैरेल मिचेल (130) के विकेट भी शामिल हैं. उनके अलावा बल्लेबाज में विराट कोहली ने 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली.

बता दें इस वर्ल्ड कप में यह भारत और न्यूजीलैंड का 5वां-5वां मैच था और दोनों ही टीमें इस मैच की शुरुआत तक टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई थीं. भारत ने यहां उसे हराकर खुद को अजेय रखा है. इससे पहले भारत ने अपने पिछले 4 मैचों में शमी को प्लेइंग XI में मौका नहीं दिया था. पिछले मैच में हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद शमी को आज मौका मिला तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस वर्ल्ड कप में ड्रेसिंग रूम से बाहर बैठने वाले खिलाड़ी नहीं हैं.

First game of the tournament for him and Mohd. Shami receives the Player of the Match award for his outstanding five-wicket haul in Dharamsala 🏆👏

Scorecard ▶️ https://t.co/Ua4oDBM9rn#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/21kegb4VB0

— BCCI (@BCCI) October 22, 2023