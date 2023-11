'Boss की तरह फाइनल में'....PM मोदी, गृह मंत्री Amit Shah और CM योगी ने Team India को जीत पर ऐसे दी बधाई

World Cup 2023: टीम इंडिया (Team India) क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारतीय टीम ने बेहद सोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से शिकस्त दी. भारत खिताबी जीत से अब सिर्फ एक कदम दूर है. फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा. भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi On Team India Victory ), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityuanath) का भी रिएक्शन आया है. प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचने की बधाई दी है.

Congratulations to Team India!

India puts up a superlative performance and enters the Finals in remarkable style.

Fantastic batting and good bowling sealed the match for our team.

Best wishes for the Finals!

— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2023