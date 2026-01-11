Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Nz Rishabh Pant Ruled Out Of Odi Series Dhruv Jurel Included As Replacement

IND Vs NZ: वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका, स्टार प्लेयर चोटिल होकर बाहर, इस धुरंधर की हुई एंट्री

IND Vs NZ 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है.

Image Source- BCCI

IND Vs NZ ODI Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ आज यानी रविवार (11 जनवरी) से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है. टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट प्रैक्टिस के दौरान चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

पंत की अनुपस्थिति न केवल मध्यक्रम के लिए एक बड़ी क्षति है, बल्कि टीम के रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है. घटना शनिवार (10 जनवरी) दोपहर की है, जब टीम इंडिया वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र में भाग ले रही थी.

कैसे लगी ऋषभ पंत को चोट?

बल्लेबाजी अभ्यास के दौरान पंत ने एक शॉट खेला और अचानक उन्हें अपनी दाईं ओर पेट के हिस्से में असहनीय दर्द महसूस हुआ. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें तुरंत नेट से बाहर ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद एमआरआई स्कैन के लिए अस्पताल भेजा गया.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की मेडिकल टीम ने पंत की रिपोर्ट्स का गहन विश्लेषण किया. जांच में पुष्टि हुई कि उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है. इस तरह की मांसपेशियों की चोट से उबरने में समय लगता है, जिसके चलते मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी है और वे इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

ध्रुव जुरेल को मिला बड़ा मौका

पंत के बाहर होने के बाद चयन समिति ने युवा और प्रतिभाशाली विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई के आधिकारिक बयान के अनुसार, जुरेल वडोदरा में टीम के साथ जुड़ चुके हैं और पहले मैच के चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. 24 वर्षीय ध्रुव जुरेल ने अब तक भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट और 4 टी20 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपने वनडे डेब्यू का इंतजार है.

हालांकि वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भी टीम का हिस्सा थे, पर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल सका था. टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 35.30 की औसत से 459 रन बनाए हैं. अब देखना होगा कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं.

Add India.com as a Preferred Source

सीरीज का कार्यक्रम और टीम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आगाज वडोदरा से हो रहा है, जिसके बाद टीमें राजकोट और इंदौर का रुख करेंगी. इस सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जानी है.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अपडेटेड टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

सीरीज का फुल शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे (वडोदरा)

14 जनवरी: दूसरा वनडे (राजकोट)

18 जनवरी: तीसरा वनडे (इंदौर)

21-31 जनवरी: पांच मैचों की टी20 सीरीज (नागपुर, रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम)

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में अब लगता है कि केएल राहुल पर विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी की दोहरी जिम्मेदारी होगी, जबकि ध्रुव जुरेल एक मजबूत बैकअप के रूप में बेंच पर मौजूद रहेंगे.