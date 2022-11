रोहित शर्मा ने 11 साल पहले ही सूर्यकुमार यादव को बता दिया था स्टार, भविष्यवाणी वाला पुराना ट्वीट वायरल

इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव को अभी करीब डेढ़ साल ही हुए हैं. लेकिन इन डेढ़ सालों में वह सीमित ओवरों की क्रिकेट में भारतीय टीम का अहम हिस्सा बन गए हैं और दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए वह खौफ का दूसरा नाम हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद सूर्यकुमार ने ज्यादातर टी20 क्रिकेट ही खेला है और इस फॉर्मेट में अब तक 41 मैच खेलकर वह 1395 रन बना चुके हैं. इस फॉर्मेट में करीब 182 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले सूर्या का औसत यहां 45.00 है और वह टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं.

इस बीच भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का एक पुराना ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है. रोहित शर्मा ने यह ट्वीट 11 साल पहले किया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव के टैलंट पर उन्होंने मन की बात कही थी. आज रोहित की यह बात सच होती दिखी, तो क्रिकेट फैन्स ने उनके इस ट्वीट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करना शुरू कर दिया.