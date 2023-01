शुभमन गिल ने की वनडे क्रिकेट में बाबर आजम के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

112 रन पर आउट होने वाले शुभमन गिल आज अगर अपनी पारी में 1 रन और जोड़ लेते तो वह 3 मैचों की वनडे द्विपक्षीय वनडे सीरीज में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते.

टीम इंडिया में शिखर धवन को रिप्लेस कर रहे युवा भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आज वनडे क्रिकेट के एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कुल 360 रन बनाए, जिसमें एक दोहरा शतक और एक शतक शामिल है. उन 360 रनों की बदौलत उन्होंने तीन मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. गिल ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ यह रिकॉर्ड साझा किया है.

अगर वह आज एक रन और बना लेते तो गिल यहां सबसे आगे होते लेकिन अब वह बाबर आजम के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. गिल इन दिनों वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपने करियर का पहला दोहरा शतक अपने नाम किया.

इसके बाद दूसरे वनडे मैच में उन्होंने नाबाद 40 रन बनाए, जबकि तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वह 112 रन बनाकर आउट हुए. गिल से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा अपने नाम किया था. उन्होंने भी विंडीज के खिलाफ 360 रन बनाए थे.

गिल से पहले ईशान किशन (Ishan Kishan) ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जमाया था. इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ अगले कुछ वनडे मैचों में उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिला तो जानकार काफी हैरान थे.

3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

360 शुभमन गिल (IND) vs न्यूजीलैंड 2023

360 बाबर आजम (PAK) vsवेस्टइंडीज 2016

349 इमरुल कायेस (BAN) vs जिम 2018

342 क्विंटन डी कॉक (SA) vs भारत 2013

330 मार्टिन गप्टिल (NZ) vs इंग्लैंड 2013

लेकिन गिल ने इस दौरान रन बनाकर आलोचकों को जवाब देने के कोशिश की. इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद वनडे में दोहरा शतक जमाकर यह जवाब दे दिया कि आखिर टीम मैनेजमेंट उन्हें ईशन किशन से पहले मौका क्यों दे रहा है.

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 4 स्थान की बात करें तो इस फेहरिस्त में बाबर आजम और शुभमन गिल के बाद बांग्लादेश के इमरुल कायस का नाम आता है, जिन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 349 रन बनाए थे.

इसके बाद साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम 342 रन हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 2013 में यह उपलब्धि अपने नाम कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. लेकिन 2016 में बाबर आजम ने इसे तोड़ा था. नंबर 4 पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल का नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में ही 330 रन बनाए थे.