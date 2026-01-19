By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ- वनडे सीरीज के बाद शुभमन गिल को आराम नहीं, रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे
भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन वह इस दौरान ब्रेक पर नहीं होंगे, बल्कि पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते दिखाई देंगे.
टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) के लिए रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई वनडे सीरीज खास नहीं रही. उन्होंने इस सीरीज में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी की बदौलत 135 रन ही बनाए. वह शुरुआती दो वनडे मैचों में मिले स्टार्ट को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पाए थे. गिल अब न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार शुरू हो रही टी20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम में भी जगह नहीं मिली है. लेकिन गिल टीम इंडिया से इस ऑफ टाइम में आराम चुनकर समय नहीं बिताएंगे. उन्होंने पंजाब की ओर से सौराष्ट्र के खिलाफ गुरुवार से राजकोट में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे.
गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैच खेले थे. उन्होंने विश्राम करने के बजाए तुरंत ही लाल गेंद के क्रिकेट में लौटने का विकल्प चुना है क्योंकि वह भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाना होगा.
पंजाब टीम के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘शुभमन ने वनडे सीरीज के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है. उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में 8 घंटे का समय लगा क्योंकि वहां से कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है.’
पंजाब फिलहाल ग्रुप B में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. उसे अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी. गिल की वापसी से उसकी बल्लेबाजी को मजबूती मिली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल पहली बार लाल गेंद का क्रिकेट खेलेंगे.
भारत अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा और इसके बाद उसका इंटरनेशनल असाइमेंट जून या जुलाई में शुरू होगा. टी20 वर्ल्ड कप के बाद देश में IPL खेला जाएगा और इस दौरान इंटनरेशनल क्रिकेट भी लगभग ब्रेक पर होता है.
इस बीच गिल का प्लान होगा कि वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान घरेलू क्रिकेट में खेलकर खुद को मैच फिट रखें. अगर भारतीय टीम को किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उनकी जरूरत महसूस होती है तो गिल इसके लिए खुद को तैयार रखना चाहेंगे.
(एजेंसी भाषा)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें