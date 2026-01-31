By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: सूर्यकुमार यादव ने टॉस पर जीता तिरुवनंतपुरम का दिल, संजू सैमसन के बार में कर दिया ऐलान
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टी20I मैच में सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बताया कि उन्होंने प्लेइंग XI में आज 3 बदलाव किए हैं. इस बीच वह बदले हुए खिलाड़ियों में से एक नाम भूल गए लेकिन उन्होंने संजू सैमसन पर अपनी अदा से फैन्स का दिल जीत लिया.
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20I मैच खेलने मैदान पर उतर चुकी है. तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी है. टॉस जीतने के बाद जब सूर्यकुमार से यह पूछा गया कि उनकी प्लेइंग XI क्या है? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आज हम 3 बदलाव के साथ उतरे हैं. उन्होंने बताया कि आज टीम में ईशान किशन की वापसी हुई है, अक्षर पटेल वापस आए हैं और एक नाम और है…. हे मेरे भगवान (तीसरा नाम भूलने पर). इसके बाद उन्हें तीसरे खिलाड़ी का नाम तो याद नहीं आया लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मैदान पर आए दर्शकों का मन जीत लिया.
सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, ‘खैर जो भी है. यह त्रिवेंद्रम है और संजू सैमसन खेल रहे हैं.’ सूर्या भी इन शब्दों का महत्व जानते थे और इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए यह बात कही क्योंकि संजू सैमसन केरल के ही खिलाड़ी हैं और यह उनका घरेलू मैदान है. संजू नेशनल हीरो होने के साथ-साथ अपने गृह राज्य में भी हीरो हैं और ऐसे में त्रिवेंद्रम के फैन्स टीम इंडिया को देखने के साथ-साथ संजू को भी देखने आए हुए हैं.
Toss Update #TeamIndia elect to bat in the Final #INDvNZ T20I
Updates ▶️ https://t.co/Thau28CPuZ@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/9Wo6lLsnUs
— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
हालांकि इस सीरीज में संजू का फॉर्म बहुत खराब रहा है. संजू ने इस सीरीज में अब तक खेले 4 मैचों में कुल 40 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 24 ही रहा है, जो उन्होंने विशाखापट्टनम में खेले गए पिछले मैच में ही बनाया था. इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी में खेले गए मैच में 0 भी बनाया था, जबकि इससे पहले दो मैचों में उन्होंने 10 और 6 रन बनाए. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप से पहले संजू का फॉर्म में नहीं होना टीम इंडिया के चिंता का सबब है.
भारत को इस मैच के बाद सीधे टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है, जहां वह 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े मैदान पर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगा. अगर संजू आज भी रन नहीं बना पाए तो फिर टीम मैनेजमेंट को उन्हें लेकर सख्त फैसला लेना होगा और शायद वह उन्हें प्लेइंग XI से बाहर बैठना पड़े. बता दें संजू इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 का भी हिस्सा थे, जहां उन्हें प्लेइंग XI में एक भी बार मौका नहीं मिला था. भारत ने तब खिताब अपने नाम किया था और इस बार वह इस खिताब को बचाने के मकसद से इस टूर्नामेंट में उतर रहा है.
