India vs New Zealand T20 Warm up Match Live Streaming: वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत से पहले टीम इंडिया आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में उतरेगी. इस बार भारतीय टीम की प्लेइंग XI पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान से पहले की अंतिम प्लेइंग XI हो सकती है. हालांकि टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता यहां यह है कि उसके विशेषज्ञ बल्लेबाजी में कोई भी लेफ्टहैंडर बल्लेबाज नहीं है.Also Read - SL vs UAE Dream11 Team Prediction : अपनी ड्रीम टीम में इन बल्‍लेबाजों को जरूर दें जगह, होगा फायदा!

क्योंकि ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं दिख रहे, जबकि मौजूदा टीम में वही एकमात्र विशेषज्ञ लेफ्टहैंडर बल्लेबाज हैं. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत से पहले टीम इंडिया लेफ्टहैंडर बल्लेबाज को जरूर आजमाना चाहेगी. Also Read - NAM vs NED Live Streaming ICC T20 World Cup 2022 : वर्ल्ड कप में मंगलवार को नामीबिया-नीदरलैंड मुकाबला, कब-कहां देखें मैच

देखें बुधवार को कब और कहां आएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला प्रैक्टिस मैच.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला कब खेला जाएगा? (IND vs NZ वॉर्म अप T20 Match Date)

बुधवार 19 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला खेला जाएगा. Also Read - SL vs UAE Live Streaming ICC T20 World Cup 2022 : कब-कहां देखें श्रीलंका-यूएई वर्ल्‍ड कप मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला कहां खेला जाएगा? (IND vs NZ वॉर्म अप T20 Match Venue)

ब्रिसबेन के गाबा स्‍टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (IND vs NZ वॉर्म अप T20 Match Timing)

भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस दोपहर 1 बजे होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला टीवी पर किस चैनल पर आएगा? (IND vs NZ वॉर्म अप T20 TV Channel)

आप स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के विभिन्‍न चैनलों पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला देख सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है? (IND vs NZ वॉर्म अप T20 on Mobile App)

डिजनी हॉटस्‍टार ऐप (Disney Hotstar App) के माध्‍यम से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वॉर्म अप मुकाबला मोबाइल पर देखा जा सकता है.