Ind Vs Nz T20 World Cup Final New Zealand And Glenn Phillips Hoping One Bad Day For Jasprit Bumrah Heres Why

IND vs NZ: न्यूजीलैंड को खिताब जीतने की एक ही उम्मीद, दिग्गज खिलाड़ी बोला- जसप्रीत बुमराह का भी दिन हो सकता है खराब

अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने को बेताब न्यूजीलैंड जानती है कि उसके और खिताब के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वह जसप्रीत बुमराह है, जो कहीं से भी मैच का रुख पलट देते हैं. ऐसे में उनकी टीम उनके एक ऑफ डे की उम्मीद में है.

जसप्रीत बुमराह @x.com

T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की बिसात बिछ चुकी है. खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. कीवी टीम को यह अहसास है कि सेमीफाइनल में भारत ने हाई स्कोर बनाने के बावजूद अगर यह मैच जीता तो उसने जसप्रीत बुमराह का योगदान कितना अहम था. इस स्टार तेज गेंदबाज ने अपना अनुभव और प्रतिभा झोंकते हुए मैच के अंत में दो टाइट ओवर फेंककर पूरी बाजी ही बदल दी.

भारत ने यह मैच भले 7 रनों की मामूली अंतर से जीता हो लेकिन आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 30 रनों की दरकार थी, जो बुमराह की कसी हुई गेंदबाजी का असर था. अब फाइनल से पहले जब कीवी के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स से बुमराह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुमराह भी इंसान हैं और उनका भी दिन खराब हो सकता है.

A campaign built on big chases and bigger moments, as New Zealand eye redemption Take a look at the Black Caps’ road to the #T20WorldCup 2026 Final https://t.co/cqVWT068q3 — ICC (@ICC) March 6, 2026

फिलिप्स को बखूबी यह अहसास है कि भारतीय पेस अटैक का अगुआ यह गेंदबाज मैच में उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां ला सकता है. उन्होंने माना कि वह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं लेकिन साथ ही अपनी टीम के लिए उम्मीद जताई कि उनका दिन भी तो खराब हो सकता है. बता दें दोनों टीमें रविवार (8 मार्च) को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह खिताबी मुकाबला खेलने उतरेंगी.

India and New Zealand have both tasted success against each other with a senior men’s ICC trophy on the line #T20WorldCup broadcast details https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/YCGa5T1Y48 — ICC (@ICC) March 6, 2026

बता दें इस टूर्नामेंट में बुमराह भारत के स्टार रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी बेहतरीन रही.

फिलिप्स को टी20 विश्व कप से पहले द्विपक्षीय सीरीज में भारतीय दिग्गज के खिलाफ कुछ हद तक सफलता मिली थी. हालांकि उनका मानना ​​है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है और बुमराह भी इससे अलग नहीं होंगे.

फिलिप्स ने मेजबान टीम के लिए चेतावनी देते हुए और बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, ‘बुमराह एक शानदार गेंदबाज हैं. उनके पास बहुत सारे वैरिएशन हैं. वह डेथ ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं. वह भी इंसान हैं. उनका दिन खराब हो सकता है, जैसा कि हम बाकी लोगों का होता है. इसलिए उम्मीद है कि उनके खिलाफ हमारा दिन अच्छा रहेगा.’

उन्होंने कहा, ‘इंग्लैंड ने जिस तरह से कल उन्हें खेला, आखिरी दो ओवर में हावी होने की कोशिश की और खुद को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया. उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी.’ फिलिप्स ने कहा कि न्यूजीलैंड को बुमराह के हर उस मौके का फायदा उठाना होगा, जिसमें वह चूकते हैं.’

