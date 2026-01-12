By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: हर्षित राणा ने बताया- उनकी बैटिंग को क्या तवज्जो दे रहा है टीम मैनेजमेंट और क्या है प्लान
युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 301 रनों का पीछा कर रही टीम इंडिया के मुश्किल में फंसने के बाद 23 बॉल में 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. राणा ने इस पारी के बाद अपनी बैटिंग पर कहा...
भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) मैदान पर हर मौके पर कुछ कर के दिखाना चाहते हैं. हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट को राणा की बॉलिंग साथ-साथ उनकी बैटिंग पर भी खूब भरोसा है. राणा ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तब 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जब विराट कोहली के आउट होने के बाद भारत ने अगले 8 रन जोड़ने तक अपने 3 विकेट गंवा दिए.
इस बीच ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर चोटिल भी थे, जिनका बैटिंग पर आना मुश्किल दिख रहा था. लेकिन जब टीम जीत से 22 रन दूर थी, तब सुंदर को 8वें नंबर पर बैटिंग पर आना ही पड़ा. लेकिन हर्षित की पारी ने भारत को लक्ष्य तक पहुंचाने में शानदार भूमिका निभाई.
इस मैच के बाद हर्षित ने एक बातचीत में साफ कहा कि टीम मैनेजमेंट ने उनसे अपने बल्लेबाजी कौशल में सुधार करने के लिए कहा है. राणा ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की 4 विकेट की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया और फिर जब भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए थोड़ा मुश्किल स्थिति में था तब 23 गेंदों में 29 रन बनाए.
24 वर्षीय इस युवा क्रिकेटर ने मैच के बाद यहां पत्रकारों से कहा, ‘टीम मैनेजेंट मुझे एक ऑलराउंडर के रूप में तैयार करना चाहता है और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूं. मैं अभ्यास सत्र के दौरान अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं. यह आत्मविश्वास का मामला था, जिसमें केएल (राहुल) भाई ने मेरी मदद की.’
प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के वनडे के लिए उपलब्ध न होने के कारण पहले वनडे के लिए भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन दोनों शामिल थे. भारत ने पिछले कुछ समय में अंतिम एकादश में अधिक ऑलराउंडर को रखने को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण गंभीर को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है.
राणा ने कहा, ‘मेरी टीम चाहती है कि मैं ऑलराउंडर के तौर पर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करूं. मैं अभ्यास सत्र के दौरान जितना संभव हो सके उसे पर ध्यान केंद्रित करता हूं. मुझे विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर मैं निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए 30-40 रन बना सकता हूं और टीम मैनेजमेंट भी यही मानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं.’
विराट कोहली (93), जडेजा (04) और श्रेयस अय्यर (49) के जल्दी-जल्दी आउट होने के बाद राणा ने राहुल के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी करके भारत को संभाला. राणा ने कहा, ‘जब तक विराट भाई क्रीज पर थे, ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. इसमें आप किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते.’
राणा से जब पूछा गया कि क्या जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में भारतीय गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवरों में विकेट लेने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और उनकी तिकड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की.
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि आप कौन सा क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन आज भले ही हमें शुरुआती विकेट नहीं मिले, फिर भी सिराज भाई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. नई गेंद से भी हमने ज्यादा रन नहीं दिए. कभी आपको शुरू में विकेट नहीं मिलते हैं लेकिन बाद में मिल जाते हैं और हमने ऐसा ही किया. पिच धीमी थी, और उसमें ज्यादा उछाल भी नहीं था.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
