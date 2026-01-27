By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: अभी भी फिट नहीं तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर बने रहेंगे टीम इंडिया के साथ
भारतीय टी20 टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान खेलते हुए कुछ समस्या हुई थी, जिसके उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी. वह रिहैब में हैं, जहां उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही भारतीय टीम को अपने युवा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा की कमी जरूर खल रही होगी. वह आगामी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तैयारियों का अहम हिस्सा हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के दौरान उन्हें सेहत से संबंधित कोई समस्या हुई थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत सर्जरी करानी पड़ी.
तिलक इन दिनों बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे हैं. यहां उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं. पहले सिलेक्टर्स को उम्मीद थी कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20I मैचों के लिए टीम में उपलब्ध हो जाएंगे. लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में वह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में बने रहेंगे.
इससे अय्यर को पहले तीन मैचों के लिए तिलक की जगह टीम में लिया गया था. क्योंकि वह इस टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं हैं तो ऐसे में उन्हें अभी तक तीनों मैचों में बेंच पर ही बैठना पड़ा है. 23 साल के तिलक वर्मा को इस महीने की शुरुआत में विजय हजारे ट्रॉफी के मैच के दौरान राजकोट में सर्जरी की जरूरत पड़ी थी. वह अभी बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है, और पूरी तरह फिट होने के बाद 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए मुंबई में टीम में शामिल होंगे.
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘तिलक वर्मा ने शारीरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में वह लगातार बेहतर कर रहे हैं. उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए होगा और वह चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो टी20 के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.’
बीसीसीआई ने कहा, ‘तिलक 3 फरवरी को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया के वार्म-अप मैच से पहले मुंबई में स्क्वाड से जुड़ेंगे. पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह बने रहेंगे.’
श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा की जगह टी20 सीरीज में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है. वह दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं.
आखिरी 2 टी20 मैचों के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें