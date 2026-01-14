By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को एक और रिकॉर्ड में पछाड़ा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन
विराट कोहली ने पहले वनडे में ही 93 रन ठोककर न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय के रूप में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली थी. राजकोट में उन्होंने चौके के साथ खाता खोला तो सचिन को पछाड़ दिया.
टीम इंडिया की रन रिकॉर्ड मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे में एक और भारतीय रिकॉर्ड पर अपना नाम लिख दिया है. आज कोहली ने जैसे ही चौका जड़कर अपना खाता खोला वैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड बुक में महान सचिन तेंदुलकर को एक खास रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया.
अब वह वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, जबकि ओवरऑल दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन चुके हैं. अब कोहली इस दौड़ में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग से ही पीछे हैं, जिन्होंने ब्लैक कैप्स टीम के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक 1971 रन बनाए हैं.
विराट कोहली ने वडोदरा वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 93 रनों की पारी खेली तो उन्होंने इस फेहरिस्त में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली थी, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1750 रन बनाए थे. कोहली ने सीरीज के दूसरे वनडे में ही उन्हें पीछे छोड़ दिया. अब इस फेहरिस्त में भारत की ओर से वह सबसे आगे हैं.
वहीं दुनिया भर के बल्लेबाजों में वह दूसरे पायदान पर हैं. यहां नंबर 1 पर मौजूद रिकी पॉन्टिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 16 साल के करियर में 51 वनडे की 50 पारियों में ये 1971 रन बनाए, जिनमें 6 शतक और 12 हाफ सेंचुरी भी शामिल हैं. हालांकि कोहली इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए क्योंकि वह सिर्फ 23 रन बनाकर ही आउट हो गए. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 1773 रन हो गए हैं. कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी तक 6 शतक और 10 हाफ सेंचुरी अपने नाम की हैं.
नंबर 3 पर खिसक चुके सचिन तेंदुलकर ने इस देश के खिलाफ 42 वनडे की 41 पारियों में 5 शतक और 8 हाफ सेंचुरी जड़कर 1750 रन बनाए. न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस फेहरिस्त में भारत के सिर्फ 7 ही बल्लेबाज 1000 से ज्यादा रन बना पाए हैं. लेकिन इनमें से कोई भी सचिन और विराट के आसपास नहीं है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें