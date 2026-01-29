By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs NZ: हमने वही किया, जो भारत हमारे खिलाफ कर रहा था, जीत के बाद बोले मिचेल सेंटनर
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने विशाखापट्टनम में टीम की जीत का श्रेय अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को दिया, जिन्होंने विस्फोटक अंदाज में खेलते हुए 8.1 ओवर में ही 100 पार पहुंचा दिया था.
IND vs NZ T20I Series 2026: भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले 3 मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने आखिरकार चौथे मैच में जीत अपने नाम कर ली है. विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कीवी टीम ने भातर को 50 रनों से मात दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने जीत का खाता खोल लिया है. इस जीत के बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने बताया कि टीम पहले से ही जानती थी कि टीम इंडिया के खिलाफ 200 रन का टारगेट सुरक्षित नहीं था.
‘हमने यहां भारत जैसी शुरुआत की’
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 215 रन का विशाल स्कोर बनाया. इसके जवाब में टीम इंडिया 18.4 ओवरों में महज 165 रन पर सिमट गई. जीत के बाद कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, ‘यह मुकाबला शानदार रहा. पावरप्ले में जिस तरह से हमने शुरुआत की, वह कुछ वैसा ही थी, जैसा भारत हमारे खिलाफ करता रहा है. हमने अच्छा स्कोर खड़ा किया, लेकिन हमें पता था कि भारत के खिलाफ 200 रन भी सुरक्षित नहीं होते.’
पावरप्ले में बगैर विकेट गंवाए ठोके 71 रन
उन्होंने कहा, ‘पिछले मैच के बाद यह जरूरी था कि 150–160 रन बनाकर बल्लेबाज दबाव में न आ जाएं और डिफेंसिव न खेलें. हमें आक्रामक ही खेलना था, क्योंकि हम उसी तरह मैच जीत सकते हैं. पावरप्ले में बल्लेबाजों ने जिस तरह गेंदबाजों पर अटैक किया, वह शानदार था और उसी से हमें मजबूत स्कोर की नींव मिली. बीच के ओवरों में थोड़ी देर के लिए विकेट गिरे, लेकिन अच्छी शुरुआत के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. अंत में डेरैल मिचेल और जैकरी फॉल्क्स ने शानदार फिनिश दिया, जो पॉजिटिव रहा.’
वर्ल्ड कप से पहले भारत में सीरीज खेलना हमारे लिए बेहतर: सेंटनर
आगामी टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में खेला जाना है. ऐसे में यह सीरीज दोनों देशों के लिए तैयारी के लिहाज से बेहद अहम है. कीवी कप्तान ने कहा, ‘7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होगी. यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. हम इस दौरे को वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं. भारत में, भारत के खिलाफ खेलना सबसे अच्छी तैयारी है. अगले मैच के लिए कुछ खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, जो अच्छी बात है. अभी हमारा फोकस अपनी योजनाएं साफ करने और खिलाड़ियों की भूमिकाएं तय करने पर है.’
जल्दी-जल्दी विकेट गिरने से भारत पर बना दबाव
मिचेल सेंटनर ने कहा, ‘पिच शुरुआत में सपाट लगी और ज्यादा स्पिन नहीं दिखी धीमी गेंद पर सीम और स्पिन दोनों मिल रही थीं. ऐसे में साझेदारियां बहुत अहम होती हैं. अगर शुरुआत में विकेट मिल जाएं, तो शेष ओवरों में स्पिनर्स का काम काफी आसान हो जाता है.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें