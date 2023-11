WATCH: रवींद्र जडेजा ने बाउंड्री पर कैच पकड़ पलटा मैच; पत्नी रिवाबा के चेहरे पर छाई खुशी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व कप 2023 सेमीफाइनल मैच में भले ही रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) गेंदबाजी से खास योगदान ना दे पाएं हो लेकिन इस स्टार ऑलराउंडर ने फील्डिंग से टीम इंडिया को मैच में जबरदस्त वापसी कराई.

डेरिल मिचेल की शतकीय पारी की मदद से न्यूजीलैंड टीम ने 42 ओवर में चार विकेट पर 288 रन बना लिए थे और 398 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे जब 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह अटैक में लौटे. बुमराह की पहली गेंद पर मिचेल ने फुलटॉस पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से सामने की तरफ शॉट खेला लेकिन वहां जडेजा मौजूद थे जिन्होंने सीधा विकेट पर थ्रो मारा.

Also read: VIDEO: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती; 50वां शतक लगाने के बाद स्टैंड्स में पत्नी अनुष्का को ताकते नजर आए विराट कोहली

जडेजा के ओवर थ्रो का फायदा उठाकर मिचेल ने एक रन चुराया लेकिन जब ग्लेन फिलिप्स नॉन स्ट्राएंकर एंड पर लौट रहे थे तो बुमराह ने गेंद फिर से स्टंप्स पर मार दी. लेकिन चूंकि जडेजा ने पहले ही बेल्स गिरा दी थी तो रन आउट करने के लिए बुमराह को विकेट को उखाड़ने की जरूरत थी और वो ऐसा नहीं कर सके. इस वजह से फिलिप्स को एक जीवनदान मिला लेकिन वो ज्यादा देर तक इसका फायदा नहीं उठा सके.

Rivaba Jadeja happy after Ravindra Jadeja takes a catch of Philliips on boundary. India back on in the game.#INDvsNZ #Jadeja pic.twitter.com/wXb5Mq34Lc

— Mufa (@MufaKohlii) November 15, 2023