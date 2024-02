Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Pak 2nd T20 Friendship Cricket Series For The Blind India Beat Pakistan By 46 Runs To Level Series

IND vs PAK 2nd T20: भारत ने पाकिस्तान को 46 रनों से रौंदा, फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज में की 1-1 से बराबरी

IND Vs PAK 2nd T20: भारत ने सुनील रमेश के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 224/3 का विशाल स्कोर बनाया और फिर पाकिस्तान को 178/6 रन ही रोक दिया.

Indian players celebrate after winning the second T20 against Pakistan. (Image: PTI)

दुबई: सुनील रमेश (61 गेंदों में 87 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को ब्लाइंड फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज (Friendship Cricket Series for the Blind) के दूसरे मैच में पाकिस्तान (IND Vs PAK 2nd T20) को 46 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है. पाकिस्तान ने इसी मैदान पर पहला मैच जीता था.

दूसरे मुकाबले की बात करें तो भारत ने रमेश की पारी की बदौलत 20 ओवर में 224/3 रन बनाए. अजय कुमार रेड्डी ने भी 42 रनों का योगदान दिया. जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 178/6 रन ही बना सकी.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत शुरू से ही शीर्ष पर रहा. रमेश और डी वेंकटेश्वर राव की सलामी जोड़ी ने 121 रन की साझेदारी की. लेकिन राव 13वें ओवर में 41 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि रमेश और रेड्डी ने एक और बड़ी साझेदारी करके टीम को 200 रन के पार पहुंचाया. भारत ने आखिरी ओवर में 15 रन बनाए जबकि पाकिस्तान ने 39 अतिरिक्त रन दिए.

इसके जवाब में पाकिस्तान ने तेज शुरुआत की, लेकिन टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और एक समय तो उसने 60 रन तक अपने सात विकेट गंवा दिए. हालांकि कप्तान बदर मुनीर ने बीच के ओवरों में पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश, लेकिन भारत ने कुछ और विकेट लेकर पाकिस्तान की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

रमेश को उनकी शानदार पारी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. दोनों टीमें अब रविवार को सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेली. दुबई में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूत हुसैन मुहम्मद मैच के बाद प्रस्तुति समारोह के दौरान उपस्थित थे और उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी.