IND vs PAK- अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर आया अपडेट, मम्मी-पापा भी कोलंबो पहुंचे
भारत की टी20 टीम के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से पहले शनिवार को ट्रेनिंग में वक्त बिताकर अपनी फिटनेस को परखेंगे. इसके बाद टीम मैनेजमेंट उनके खेलने पर फैसला लेगा.
T20 वर्ल्ड कप में भारत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबला खेलने की तैयारी कर रहा है. इस हाई वॉल्टेज मैच से पहले भारत की पहली पसंद के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट नहीं हैं. नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे मैच से पहले वह पेट में इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे और इसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. मैच से पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे लेकिन वह नामीबिया के खिलाफ मैच फिट नहीं थे. इसके चलते उन्हें प्लेइंग XI से बाहर बैठना पड़ा था.
इस बीच अभिषेक भारतीय टीम के साथ शुक्रवार को कोलंबो पहुंच गए हैं. वह स्वस्थ दिख रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं इस पर फैसला शनिवार को कोलंबो में टीम के साथ होने वाली ट्रेनिंग के बाद होगा. वह टीम के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद टीम मैनेजमेंट उनकी मैच फिटनेस का आकलन करेगा. हालांकि टीम के साथ कोलंबो पहुचने के बाद यह कयास भी चल पड़े हैं कि वह पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं. बता दें भारत शनिवार को शाम को कोलंबो में नेट सत्र में हिस्सा लेगा.
View this post on Instagram
इस बीच अभिषेक के माता-पिता भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस मैच का लुत्फ लेने और अपने बेटे को उसमें खेलता देखने के लिए कोलंबो पहुंच चुके हैं. उनके माता-पिता एशिया कप के दौरान दुबई में भी मौजूद थे. बता दें भारत पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी यानी रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेलने उतरेगा.
इससे पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टॉस के वक्त टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक की फिटनेस पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें फिलहाल यह नहीं पता है कि अभिषेक को फिट होने के लिए एक मैच या इससे ज्यादा का आराम करना होगा या नहीं. उनकी जगह संजू सैमसन को टीम में जगह दी गई है.
अगर अभिषेक अब भी उपलब्ध नहीं रहते हैं तो भारत ईशान किशन के साथ संजू सैमसन को एक बार फिर प्लेइंग XI में मौका दे सकता है.
