Ind Vs Pak Asia Cup 2023 Match Called Off India Will Resume On The Reserve Day

IND vs PAK: बारिश में धुला आज का खेल, रिजर्व-डे पर यहीं से आगे खेला जाएगा मुकाबला

कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

PIC Credit- ICC

IND vs PAK Asia Cup match has been called off: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का सुपर 4 का मुकाबला अब रिजर्व डे पर खेला जाएगा. बारिश के कारण अंपायर्स ने आज 10 सितंबर को मैच नहीं करवाने का फैसला किया. बारिश के कारण जब मैच रोका गया तो भारत का स्कोर 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन था. विराट कोहली 8 रन और केएल राहुल 17 रन पर नाबाद हैं.

भारतीय टीम को अब लगातार तीन दिन मैदान पर उतरना होगा. भारतीय टीम कल पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को पूरा करेगी. वहीं बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ उसे अपना अगला मैच खेलना है. कल भारतीय टीम यहीं से दोबारा बल्लेबाजी करना शुरू करेगी. केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पर उतरेंगे. इन दोनों ने अभी तक तीसरे विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी हो चुकी है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. शादाब खान ने रोहित और शाहीन ने शुभमन गिल को आउट किया.

On to the reserve day 🌧 India will resume their innings tomorrow as persistent rain has put a halt on proceedings 😯#AsiaCup2023 | #INDvPAK | 📝: https://t.co/01BrLxunr3 pic.twitter.com/sDwzdRGtuC — ICC (@ICC) September 10, 2023

इससे पहले कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने रविवार को भारतीय बल्लेबाजों का रवैया सकारात्मक नजर आया. रोहित और गिल ने मिलकर भारतीय टीम को मजबूत आधार दिया. दोनों ने शुरुआत संभलकर की और एक बार नजरें जमने के बाद आक्रामक रुख अपनाया. रोहित ने अपने वनडे इंटरनैशनल करियर की 50वीं हाफ सेंचुरी पूरी की. वहीं गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई.

भारत को पहला झटका रोहित शर्मा के रुप में शादाब खान ने दिया. रोहित पाक गेंदबाज फहीम अशरफ के हाथों लपके गए. रोहित के आउट होने के बाद अगले ओवर में शुभमन गिल को शाहीन अफरीदी ने अपना शिकार बनाया. गिल 52 गेंदों पर 10 चौके की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए.

UPDATE – Play has been called off due to persistent rains 🌧️ See you tomorrow (reserve day) at 3 PM IST! Scorecard ▶️ https://t.co/kg7Sh2t5pM #TeamIndia | #AsiaCup2023 | #INDvPAK pic.twitter.com/7thgTaGgYf — BCCI (@BCCI) September 10, 2023

24 ओवर तक भारत ने 2 विकेट खोकर 146 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे. इसके बाद शादाब खान 25वां ओवर लेकर आए लेकिन बारिश ने खलल डाल दिया. बारिश के रूकने के बाद गीले मैदान को सुखाने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन अंत में मैच को रिजर्व डे में टालने का फैसला किया गया.

प्लेइंग इलेवन

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): फखर जमान, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ.

