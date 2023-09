Rain interrupted play in Colombo: कोलंबो। भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच रविवार को यहां हो रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले को बारिश के कारण रोकना पड़ा. यहां प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण खेल रोके जाने तक भारत ने 24.1 ओवर में दो विकेट पर 147 रन बनाए थे. विराट कोहली और लोकेश राहुल क्रमश: आठ और 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (56) और शुभमन गिल (58) अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौटे.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था. आयोजकों ने भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए रिजर्व दिन रखा है. अगर मैच आज पूरा नहीं हुआ तो कल वहीं से दोबारा शुरू होगा जहां मैच रोका जाएगा. एशिया कप के श्रीलंका चरण में बारिश ने मुकाबलों में लगातार खलल डाला है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान श्रीलंका की राजधानी में बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मैच में बारिश के खलल के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. एक तरफ जहां कुछ फैंस आयोजकों की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बारिश से रूकने की कामना कर रहे हैं.

भारतीय समयानुसार 10.36 PM 20 ओवर के मैच के लिए कट ऑफ टाइम है. अगर खेल रात 10.36 बजे तक शुरू नहीं होता है तो यह रिजर्व डे में चला जाएगा. पहली प्राथमिकता आज 20 ओवर का मैच कराने की होगी.

