VIDEO: भारत-पाकिस्तान मैच में जमकर हुई हाथापाई, आपस में भिड़े फैन और पुलिसकर्मी

अहमदाबाद: भारत ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ind vs pak world cup 2023) में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप में 8-0 का रिकॉर्ड कायम कर लिया. इस बीच मैच के दौरान का एक वीडिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के दौरान पुलिस और फैन आपस में भिड़ गए. दोनों के बीच हाथापाई भी हो गई.

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान का वायरल वीडियो में स्टेडियम में पुलिस और फैन के उलझते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स अब सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिस अधिकारी और फैन के बीच खूब बहस हो रही है.

दोनों के बीच काफी तू-तू मैं-मैं होने के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ भी जड़ देते हैं.

Fight between police officer and audience during ind vs pak match😓 pic.twitter.com/jp0742HqzW

— S. (@mochacoldcoffee) October 15, 2023