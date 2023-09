IND vs PAK: सेंचुरी से चूके हार्दिक पांड्या, लेकिन जीत गए सबका दिल

IND vs PAK Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 का पहला मैच और सामने पाकिस्तान. टॉप आर्डर फेल होने के बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर साबित किया कि भविष्य में टीम इंडिया की कप्तानी का उनसे बड़ा दावेदार कोई और फिलहाल नहीं दिखता. हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ शतक से चूक गए लेकिन अपनी साहसिक पारी से सभी का दिल जीत लिया.

पांड्या उस वक्त बल्लेबाजी करने आए जब टीम इंडिया ने महज 66 रन पर अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे. इसके बाद पांड्या ने ईशान किशन के साथ मिलकर 100 रन से ज्यादा की साझेदारी कर न केवल टीम इंडिया को संकट से निकाला बल्कि बढ़ते दबाव को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर शिफ्ट कर दिया.

हार्दिक पांड्या ने 90 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 87 रनों की पारी खेली. शाहीन ने 44वें ओवर में पांड्या को अपना शिकार बनाया और इसी के साथ भारत को छठा झटका लगा.