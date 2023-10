IND vs PAK Live Score: अहमदाबाद में भारत-पाकिस्तान के बीच आज 'महायुद्ध', बस कुछ घंटे बाकी

live

India Vs Pakistan LIVE Score Updates, Cricket World Cup 2023, IND VS PAK Live Scorecard: क्रिकेट जगत में जिस एक मैच का इतंजार पूरी दुनिया को रहता है वो घड़ी आ चुकी हैं. कुछ घंटे में वर्ल्ड कप के मंच पर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. अहमदाबाद में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए आम फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट और फिल्मी सितारे भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. दोनों ही टीमें अपने पहले 2 मैच जीतकर इस मुकाबले में उतरेंगी. ऐसे में मुकाबला कांटे की होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि भारत के 100 प्रतिशत रिकॉर्ड को देखते हुए टीम इंडिया के फैंस आत्मविश्वास से लबरेज हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान, ICC वर्ल्ड कप 2023, 12वां मैच डिटेल्स

वेन्यू- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

तारीख- 14 अक्टूबर 2023

समय- 2 PM (IST)

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग- डिज्नी+हॉटस्टार