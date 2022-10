India vs Pakistan T20 World Cup 2022 : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 में पाकिस्‍तान के खिलाफ भारत को मिली रोमांचक जीत से कप्‍तान रोहित शर्मा गदगद हैं. लगभग हाथ से फिसल चुके मैच में हिटमैन को उम्‍मीद नहीं थी कि विराट कोहली इस तरह जीत दिला पाएंगे. विराट ने मैच के बाद कहा था कि ये उनके करियर की सर्वश्रेष्‍ठ पारी है. शर्मा जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए साफ किया कि ये विराट की ही नहीं बल्कि भारत की सर्वश्रेष्‍ठ जीत है. मैच में विराट ने 53 गेंदों पर 82 रन की बेजोड़ पारी खेली थी. इस दौरान उनके बल्‍ले से छह चौके और चार छक्‍के भी आए.Also Read - WATCH: पाकिस्तान के खिलाफ मैचविनिंग प्रदर्शन के बाद पिता को याद कर भावुक हुए हार्दिक पांड्या

रोहित शर्मा ने मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "हमें पता है कि विराट के पास किस तरह की क्‍वालिटी है. उसने पहले भी इस तरह की कंडीशन में सभी फॉर्मेट में काफी अच्‍छा किया है. इस मैच में उसने अपने अनुभव का इस्‍तेमाल किया. दबाव में वो शांत रहा. हमें पता है कि वो कितना अच्‍छा खिलाड़ी है. वो दुनिया के सवैश्रेष्‍ठ रन चेज करने वाले क्रिकेटर्स में से एक है."

रोहित शर्मा ने आगे कहा, "हां मुझे पता है कि विराट और हार्दिक के बीच बनी 100 रन की साझेदारी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई. ये उसका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है. जिस तरह की परिस्थिति में हम थे. वहां से बाहर आए और जीते, मुझे लगता है कि यह भारत की सर्वश्रेष्‍ठ जीत में से एक है. 13वें ओवर तक हम गेम में काफी पीछे थे और रिक्‍वायर्ड रेट काफी तेजी से उपर जा रही थी."

Rohit Sharma about the fantastic knock from King Virat Kohli. pic.twitter.com/63Rs3Cqg8Q

