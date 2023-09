Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Pak Pakistani Bowlers Are Getting Trolled With Deadly Memes In Asia Cup 2023

IND vs PAK: कोलंबो में कोहली-राहुल ने खोले पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे, सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़

INDvsPAK Memes:कोलंबो में कोहली और राहुल ने जैसे ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू किए वैसे ही सोशल मीडिया पर मीम्स (Memes) की बाढ़ आ गई.

Virat Kohli and KL Rahul vs PAK in Asia Cup 2023

कोलंबो: भारतीय रनमशीन विराट कोहली (Virat Kohli) और करीब छह महीने बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे केएल राहुल (KL Rahul) ने सोमवार को एशिया कप 2023 में पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल दिए. दोनों बल्लेबाजों ने सुपर-4 मैच में रिजर्व डे पर कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में धमाकेदार अंदाज में अपने-अपने शतक पूरे किए और पाकिस्तानी गेंदबाजों की खूब कुटाई की. विराट ने अपना 47वां और राहुल ने छठा शतक ठोका.

भारत ने राहुल और कोहली के शतकों के दम पर 50 ओवर में 356/2 का विशाल स्कोर बनाया. कोहली का इस मैदान पर लगातार चौथा शतक है. साथ ही वनडे में उन्होंने अपने 13000 रन भी पूरे कर लिए हैं. विराट का पाकिस्तान का खिलाफ वनडे में यह तीसरा शतक है. किंग कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 77वां शतक जड़ा. विराट ने 94 गेंदों पर 9 चौकों और तीन छक्कों के सहारे नाबाद 122 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली.

कोहली के अलावा केएल राहुल ने भी अपना छठा वनडे शतक पूरा किया. केएल राहुल ने 106 गेंदों पर 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 111 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 194 गेंदों पर 233 रनों की दोहरी शतकीय साझेदारी की. दोनों के शतकों के दम पर भारत ने दो विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर बनाया.

कोलंबो में कोहली और राहुल ने जैसे ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू किए वैसे ही सोशल मीडिया पर मीम्स (Memes) की बाढ़ आ गई. फैंस मजेदार मीम्स के साथ अब पाकिस्तानी गेंदबाजों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. विराट कोहली और केएल राहुल के शतकों के बाद पाकिस्तानी टीम और उसके गेंदबाजों को खूब ट्रोल किया जा रहा है. फैंस साथ ही मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

Maybe the sole purpose of Virat Kohli is to bring the whole Pakistani bowlers back to EARTH! https://t.co/yyIS4tFiiH — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) September 11, 2023

Maybe the sole purpose of this game was to bring Shaheen back on earth https://t.co/Ch3dCaxBwE pic.twitter.com/UdJB3tETdf — D (@RogueRook81) September 11, 2023

Shaheen Shah Afridi after giving 79 runs in 10 overs pic.twitter.com/A83R8A7E6n — Sagar (@sagarcasm) September 11, 2023

Shaheen with new ball vs Shaheen without new ball wickets#INDvPAK pic.twitter.com/sNuUgmb7E2 — Pricviz (@Pric_viz_) September 11, 2023

कोहली और राहुल ने मिलकर पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों का भूत उतार दिया. दोनों बल्लेबाजों ने इतनी कुटाई की कि पाक गेंदबाजों का आंकड़ा ही बदल गया. पाकिस्तान के सबसे मेन गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने 79 रन लुटा दिए और उन्हें केवल एक ही सफलता मिली.

नसीम शाह ने 9.2 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 53 रन, शादाब खान ने 71 रन देकर एक विकेट, रऊफ ने चोटिल होने से पहले 5 ओवर में 27 रन लुटाए. वहीं, पार्ट टाइम गेंदबाज इफ्तिखार अहमद ने 5.4 ओवर में 52 रन और फहीम अशरफ ने 10 ओवर में 74 रन पर लुटा दिए.

