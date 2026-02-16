Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Pak Shahid Afridi Blasts On Pakistan Senior Players After Defeat Against India

IND vs PAK: भारत से पाकिस्तान की हार पर उबल गए शाहिद अफरीदी, बोले- शाहीन, बाबर और शादाब को अब मत खिलाओ

T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 61 रनों से हार गई. इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अपनी टीम पर आग बबूला हैं.

शाहिद अफरीदी @ICC

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ अपनी टीम हार की से खफा हैं. टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने इस चिर-प्रतिद्वंद्वी को 61 रनों से रौंद दिया. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 8वीं हार है, जबकि वह अब तक सिर्फ एक ही बार भारत को हरा पाया है. कोलंबो में पाकिस्तान की टीम हार गई तो इसके बाद शाहिद अफरीदी ने सीनियर खिलाड़ियों पर इस हार का ढीकरा फोड़ा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से अपील की है वह शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान जैसे सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर ही कर दे. उसे अब सिर्फ युवाओं में भरोसा दिखाना चाहिए.

अफरीदी इस मैच में पाकिस्तान की हार के बाद अपने देश के ही एक खबरिया चैनल पर टीम के खेल की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने इस हार के जिम्मेदार खिलाड़ियों का जिक्र किया तो उन्होंने टीम के 3 सीनियर खिलाड़ियों को लपेटे मे लिया. बता दें टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी तो शाहिद अफरीदी के दामाद भी हैं. लेकिन उन्होंने हार का गुनाहगार माने जाने में उन्हें भी नहीं छोड़ा.

भारत के खिलाफ पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अफरीदी एक न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं, ‘मैं अगर यहां पर डिसीजन लेना चाहूं तो मैं यहां पर शाहीन को भी बहार बिठाऊ, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं. इनकी जगह मैं किसी नए लड़के को खिलाऊं, नए को चांस दूं और अब हमाारा जो नामीबिया के खिलाफ मैच है. मैं इन्हीं के खिलाफ मैं उन्हें (युवा खिलाड़ियों) को कॉन्फिडेंस भी दूं.’

Shahid Afridi suggests dropping Shaheen, Babar, and Shadab, saying their seniority isn’t yielding results. He recommends giving opportunities to juniors, especially against Namibia, to see what they can do.#PAKvIND #T20WorldCup pic.twitter.com/kB3iGzoax7 — TEAM AFRIDI (@TEAM_AFRIDI) February 15, 2026

अफरीदी ने आगे कहा, ‘हम देखे जा रहे हैं कि ये सभी इतने अरसे से खेले जा रहे हैं. लेकिन जहां हमारी उम्मीद होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये सीनियर प्लेयर हैं और अगर ये ऐसा नहीं नहीं कर रहे हैं तो जो जूनियर बाहर बैठे हैं उन्हें फिर क्यों न मौका दें.’

बता दें पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. पाकिस्तान ने मैच के पहले ही ओवर में भारत के विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (0) को आउट कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी. लेकिन अगले ही पल ईशान किशन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चार्ज लेकर दबाव उन पर वापस धकेल दिया. यह पिच बैटिंग के लिए मुश्किल दिख रही थी लेकिन ईशान ने अपने कॉन्फिडेंस के दम पर 40 बॉल में 10 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 77 रन बना दिए. उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव (32), शिवम दुबे (27) और तिलक वर्मा (25) की पारियों के बूते 20 ओवर में भारत का स्कोर 175 पहुंचा दिया.

Add India.com as a Preferred Source

पाकिस्तान के बल्लेबाज शुरुआत से ही इस स्कोर के दबाव में घिरते चले गए. उन्होंने अपनी पारी के पहले ही 2 ओवर में 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. पावरप्ले में अक्षर पटेल ने बाबर आजम (5) को बोल्ड कर चौथा झटका देकर उसे दबाब में घेर लिया. पाकिस्तान की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान (44) ही सर्वाधिक रन बना पाए. उसके अलावा नंबर 9 पर शाहीन अफरीदी (23) ने दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/