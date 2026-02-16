Hindi Cricket Hindi

IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने फील्डिंग पर जाने से पहले ही टीम इंडिया को दिया था खास मैसेज

भारत ने पाकिस्तान को कोलंबो के मैदान पर जब 176 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया तो इसकी रक्षा पर जाने से पहले टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खिलाड़ियों के साफ-साफ संदेश दे दिया.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 8वीं बार हराकर अपना दबदबा बना दिया है. भारत ने इस चिर प्रतिद्वंद्वी को 61 रनों से रौंद दिया. लेकिन भारतीय गेंदबाज जब-जब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन की राह दिखा रहे थे, तब तब भारतीय गेंदबाज शांत रहते हुए आराम से जश्न मना रहे थे. इसकी वजह थी कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फील्डरों को मैदान पर जान से पहले ही पहले ही यह बता दिया था कि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट कर उनकी खिंचाई या उन्हें ट्रोल नहीं करेगा.

भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इस इंस्टाग्राम हैंडल पर सूर्यकुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों के साथ झुंड में फील्डिंग की रणनीतियों पर बात करते हुए साफ-साफ बोल रहे हैं कि इस मैच में उन्हें किस ढंग का व्यवहार करना है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर पर फोकस करेंगे बजाए कि उनसे बहस में उलझें. उन्होंने कहा कि हमें यहां माइंड गेम्स में पड़ने के बजाए, बैट और बॉल से अपने परफॉर्मेंस से बात करने पर ही ध्यान केंद्रित करना है.

इस वीडियो में वह बोल रहे हैं, ‘ओवरों के बीच में दौड़कर आओ (अपनी फील्डिंग पॉजिशन पर) किसी से भी कुछ नहीं कहना है- हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है. हम यह मैच अपनी अच्छी स्किल (हुनर) से जीतेंगे.’

बता दें यह मैच कई विवादों के बीच हुआ संपन्न हो पाया था. लेकिन भारत अपनी ओर से इस मैच में कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहता था. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान ने इस मैच के बॉयकॉट की धमकी दी थी. लेकिन बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के दखल के बाद वह पीछे हट गया. हालांकि भारत ने इस दुश्मन देश के साथ अपनी ‘नो-हैंडशेक पॉलिसी’ बनाए रखी, लेकिन मैदान पर कोई और ड्रामा नहीं हुआ, और किसी भी खिलाड़ी के बीच बहस नहीं हुई.

