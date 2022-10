India vs Pakistan : टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत से हार के बाद पाकिस्‍तानी फैन्‍स काफी नाराज हैं. उनका गुस्‍सा अंपायरों पर फूट रहा है. पड़ोसी देश के फैन्‍स का मानना है कि यह मैच पाकिस्‍तान का था लेकिन अंपायरों ने जानबूझ कर गलतियां की जिसका खामियाजा बाबर आजम एंड कंपनी को भुगतना पड़ा. सोशल मीडिया पर फैन्‍स के रिएक्‍शन काफी वायरल हो रहे हैं. पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शान मसूद और इफ्तिखार अहमद के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए. जवाब में भारत की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 31 रन पर ही टीम इंडिया ने चार विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई.Also Read - IND vs PAK : मेलबर्न में बजा विराट का डंका, पाकिस्‍तान के जबड़े से छीनी जीत

THAT WAS NOT A NO BALL. THOSE 3 RUNS AFTER KOHLI WAS BOWLED SHOULDNT BE COUNTED. WE HAVE BEEN ROBBED. — Anas Tipu (@teepusahab) October 23, 2022

A foot outside the crease, never a no ball. absolute disgrace. A big crime.#T20WorldCup | #INDvPAK pic.twitter.com/g8miMwDzR9 — John Burke (@SirJohnBurke) October 23, 2022

Pakistan crying cheating because of that no ball #INDvsPAK2022 #ViratKohli pic.twitter.com/T0aCmnVOif — indian de niro (@indiandeniro) October 23, 2022

विराट और हार्दिक ने साथ मिलकर 20वें ओवर तक बल्‍लेबाजी की. इस दौरान दोनों के बीच 78 गेंदों पर 113 रनों की साझेदारी बनी. जिसने अंत तक भारत को मैच में बनाए रखा. हैरिस राउफ की गेंदो पर रन बनाने में हार्दिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था लेकिन विराट ने बैक टू बैक दो छक्‍के लगाकर भारत की जीत पक्‍की की.