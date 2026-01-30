Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Pak T20 World Cup 2026 Sri Lanka Elite Commandos Will Be Deployed For Security During Match

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान स्टेडियम बनेगा किला, श्रीलंका के एलीट कमांडों होगे तैनात, कितनी तगड़ी होगी सुरक्षा?

श्रीलंका, भारत-पाक मैचों के दौरान एलीट आर्म्ड फोर्सेज की एक यूनिट तैनात करने जा रहा है. श्रीलंका में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी आर. प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा.

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच श्रीलंका में खेले जाने हैं. इन मैचों के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं. भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान स्टेडियम किले में तब्दील हो जाएगा. श्रीलंका, भारत-पाक मैचों के दौरान एलीट आर्म्ड फोर्सेज की एक यूनिट तैनात करने जा रहा है. श्रीलंका में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी आर. प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा.

सुरक्षा को लेकर श्रीलंका गंभीर

श्रीलंका के खेल मंत्री सुनील कुमारा गामागे ने साफ किया है कि सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि टूर्नामेंट सुचारू रूप से चले. जिसमें भारत-पाकिस्तान मैच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. ICC का यह बड़ा इवेंट 7 फरवरी से शुरू हो रहा है. T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलेगी.

कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था

एलीट कमांडो यूनिट को आम तौर पर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है. लेकिन T20 वर्ल्ड कप के दौरान सभी भाग लेने वाली टीमों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी एलीट आर्म्ड फोर्सेज पर ही होगी. जब टीमें एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी तब से लेकर जब तक वे वापसी के वक्त अपने विमान में नहीं पहुंच जातीं तब तक सशस्त्र गार्डों द्वारा सुरक्षा दी जाएगी.

बता दें कि पाकिस्तान ने राजनीतिक तनाव के कारण भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल जगह श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़े थे.

पाकिस्तानी टीम 2 फरवरी को कोलंबो के लिए भरेगी उड़ान

वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर अनिश्चितता के बावजूद पाकिस्तान टीम ने लाहौर से एयर लंका की फ्लाइट से कोलंबो जाने की बुकिंग कर ली है. पाकिस्तानी टीम 2 फरवरी को कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी. इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार कर सकता है.

बता दें कि बांग्लादेश के विश्व कप से बाहर होने को पीसीबी ने काफी हंगामा किया था जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कड़ी चेतावनी दी थी. पीसीबी ने बांग्लादेश के समर्थन में विश्व कप से बाहर होने की धमकी दी थी. हालांकि बाद में प्रतिबंधों के डर और आर्थिक नुकसान का आकलन करने के बाद पाकिस्तान के होश ठिकाने आए.

