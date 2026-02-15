Hindi Cricket Hindi

IND vs PAK: पाकिस्तान को पीटकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया, इस पिच पर पाकिस्तान से कहां हुई गलती

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना ही बेहतर विकल्प था, जब हमने बोर्ड पर 175 रन लगा दिए तो समझ आ गया था कि हमने 15-20 अतिरिक्त जोड़ लिए हैं.

सूर्यकुमार यादव (दाएं) वरुण चक्रवर्ती के साथ @BCCI

भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदकर टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत की इस दमदार जीत में ईशान किशन (77) की बेहतरीन फिफ्टी के बाद गेंदबाजों का मिलकर किया गया प्रदर्शन निर्णायक साबित हुआ. भारत की ओर से हार्दिक पांड्या 2/16, जसप्रीत बुमराह 2/17, अक्षर पटेल 2/29, वरुण चक्रवर्ती 2/17, कुलदीप यादव 1/14 और तिलक वर्मा 1/11 की दमदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 रन बनाकर ढेर हो गई. इस जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है. भारतीय कप्तान ने इस जीत के बाद कहा कि इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना बेहतर विकल्प था. उनकी टीम ने 175 रन बनाकर विरोधी टीम को मुकाबले से बाहर कर दिया.

