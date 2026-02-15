Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Pak T20 World Cup 2026 Suryakumar Yadav To Not Shake Hands With Pakistan Captain Salman Ali Agha

IND vs PAK: पाकिस्तानी कप्तान से आज भी हाथ नहीं मिलाएंगे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, नहीं पिघली है बर्फ

T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद श्रीलंका के कोलंबो मैदान पर भिड़ने के लिए तैयार हैं. इस मैच से पहले फैन्स में यह जानने की भी बेकरारी है कि क्या वे एक-दूसरे से हाथ मिलाएंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम @BCCI/x

T20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट का हाई-वॉल्टेज मुकाबला रविवार की शाम को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. मैच पर छाए सियाबी बादल अब छंट गए हैं और टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले मैच के बॉयकॉट का ऐलान करने वाला पाकिस्तान अब इस मैच में भारत के खिलाफ खेलने को राजी हो गया है. अब दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स को इस बात का इंतजार है कि क्या दोनों टीमें सामान्य हालात में यह मैच खेलेंगी या फिर एशिया कप वाली तल्खी यहां भी दिखाई देगी. खबरें हैं कि इस बार भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से दूरी रखेगी.

Asia Cup 2025 से हुई थी शुरुआत

एशिया कप के दौरान भारतीय टीम और उसके कप्तान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. दोनों टीमें तब टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 3 बार एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ी थीं. लेकिन किसी भी मैच में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए थे. अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉस के समय जब दोनों कप्तान आमने-सामने होंगे तो सूर्यकुमार यादव अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाएंगे.

यह भी पढ़ें- T20 World Cup: सुपर आठ में पहुंचा वेस्टइंडीज, अनुभवी ऑलराउंडर जैसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में छिड़ा था सैन्य संघर्ष

बता दें भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने की मुहिम की शुरुआत एशिया कप से तब की थी, जब इससे पहले दोनों देशों में सैन्य संघर्ष हुआ था. अप्रैल 2025 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटन के लिए आए 25 हिंंदू सैलानियों को धर्म के आधार पर मौत के घाट उतार दिया था.

दो दिन में घुटनों पर आ गया था पाक

इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूत कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसे घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: 2 देशों के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले 10 खिलाड़ी, एक ने तो रचा है इतिहास

Add India.com as a Preferred Source

भारत ने पाकिस्तान से छोड़ दिया हाथ मिलाना

इस संघर्ष का असर दोनों देशों के सियासी रिश्तों के साथ-साथ खेल पर भी दिख रहा है. भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ खेल भावना के चलते खेल खेलना जारी रखा है. लेकिन भारत ने पाकिस्तान से हाथ मिलाना छोड़ दिया है. शनिवार को जब मैच से पहले मीडिया ने सूर्यकुमार यादव से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ‘आपको इसके लिए 24 घंटे इंतजार करना होगा.’

This ‘no shaking hands’ is such a silly thing that India has started. It’s unbecoming of a nation like ours. Either play properly within the spirit of the game or don’t play at all. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) February 15, 2026

यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Live- मैच @कोलंबो, भारत-पाकिस्तान मैच की टाइमिंग से लेकर मौसम रिपोर्ट तक… यहां मिलेंगे पल-पल के अपडेट

इससे खुश नहीं हैं संजय मांजरेकर

इस बीच, भारत के पूर्व बल्लेबाज और मशहूर कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भारत की इस ‘हाथ नहीं मिलाने’ वाली पहल को बेवकूफी बताया है. उन्होंने अपने सोशल मीडियां हैंडल एक्स पर लिखआ, ‘यह ‘हाथ न मिलाना’ एक बहुत ही बेवकूफी भरी बात है, जो भारत ने शुरू की है. यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है. या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलें या बिल्कुल न खेलें.’

मांजरेकर की इस टिप्पणी पर फैन्स अपने-अपने ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/