India vs Pakistan : पाकिस्‍तान के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम गुरुवार को मेलबर्न पहुंच गई है. तीन दिन बाद यानी 23 अक्‍टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों देशाें की क्रिकेट टीम आमने-सामने होगी. रोहित शर्मा एंड कंपनी और बाबर आजम के धुरंधर इस मैच के साथ अपने टी20 वर्ल्‍ड कप अभियान की शुरुआत करेंगे. बीसीसीआई की तरफ से आज एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें टीम इंडिया के मेलबर्न पहुंचने की जानकारी दी गई है.Also Read - बारिश से धुलेगा भारत vs पाकिस्तान महामुकाबला? जानें 23 अक्टूबर को मेलबर्न में कैसा होगा मौसम

एक मिनट और 31 सेकेंड के वीडियो में पहले भारतीय टीम को ब्रिसबेन से बस में सवार होते हुए दिखाया गया है. वीडियो में रोहित शर्मा, रिषभ पंत, दिनेश कार्तिक और केएल राहुल सहित पूरी टीम नजर आ रही है. टीम पहले ब्रिसबेन एयरपोर्ट से प्‍लेन में सवार होती है. अंत में मेलबर्न में पहुंचते हुए दिखाया गया. ट्वीट के साथ लिखा गया, “पर्थ, ब्रिसबेन में तैयारियों के बाद अब मेलबर्न में पहले मुकाबले की बारी.” Also Read - SL vs NED : कुसल मेंडिस की विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के बाद दिखा वनिन्‍दू हसरंगा की फिरकी का कमाल, 16 रन से जीता श्रीलंका

