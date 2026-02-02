Hindi Cricket Hindi

IND vs PAK- पाकिस्तान को बैन होने का नहीं है कोई डर, PCB ने सोच-समझकर लिया है यह फैसला:राशिद लतीफ

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सोच-विचार कर यह फैसला लिया है और अब यही रुकने वाला नहीं है. आगे होने वाले ICC टूर्नामेंटों में भी इसकी झलक दिखेगी. उसे ICC से बैन का कोई डर नहीं है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ (Rashid Latif) ने कहा कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने का फैसला तो शुरुआत भर है. अब भविष्य में होने वाले अन्य ICC टू्र्नामेंट्स में भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का यही रुख दिखेगा. इस पूर्व कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने यह फैसला लेने से पहले बहुत सोच-विचार किया है और इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर यह कड़ा फैसला लिया है.

57 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेटर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में कहा कि पाकिस्तान का यह रुख सिर्फ एकमात्र प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के आगे भी इस निर्णय के प्रभाव दिखाई देंगे.

राशिद लतीफ ने कहा, ‘आमतौर पर पाकिस्तान ऐसे फैसले नहीं लेता है. PCB को प्रतिबंध लगने की भी चिंता नहीं है. इसका बड़ा प्रभाव होगा. इस साल इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप होना है. 2028 में चैम्पियन्स ट्रॉफी आयोजित होनी है, जिसका मेजबान भारत है. तो यह यहां नहीं रुकेगा. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है.’

इस्लामाबाद से बात करते हुए इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘अभी तक, सब कुछ सही चल रहा था. पाकिस्तान और भारत दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि अगले 3 सालों तक हम हाई-ब्रिड मॉडल पर खेलेंगे. एशिया कप दुबई में हुआ. महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेली. सब कुछ सही चल रहा था लेकिन जब से बांग्लादेश वाला एपिसोड हुआ है तब से चीजें बदल गई हैं.’

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बताया कि पाकिस्तान ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. तय शेड्यूल के मुताबिक, यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना तय है. नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के सपॉर्ट में खड़े होने के मकसद से हम इस टूर्नामेंट में भारत के मैच का बहिष्कार करते हैं.

बता दें हाल ही में बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप से तब अपना नाम वापस ले लिया था, जब ICC ने उसकी भारत में नहीं खेलने की अपील को खारिज कर दिया था. राशिद लतीफ ने कहा कि PCB का यह फैसला भारत और पाकिस्तान से भी ज्यादा प्रभावित करेगा.

उन्होंने कहा, ‘चाहे यह भारत में हो या पाकिस्तान में, 60-70 फीसदी लोग भारत-पाकिस्तान मैचों के चलते ही वर्ल्ड कप देखते हैं… आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर कितने दमदार हैं. वे कुछ न कुछ हल निकाल ही लेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘अब पाकिस्तान इसमें जुड़ गया है, यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा… बिजनेसमैन सरकारों से ऊपर हैं. अब खेल उनके हाथों से बाहर निकल चुका है.’