Virat Kohli and Rohit Sharma dismissal against Left Arm Fast Bowler: शाहीन शाह अफरीदी- भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के मुकाबले से इस नाम की खूब चर्चा थी. और इसकी वजह भी थी. 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को पाकिस्तान के इस टॉप ऑर्डर ने काफी परेशान किया था. और इस बार भी उसी का खतरा था. और वही हुआ भी. शाहीन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना शिकार बनाया. लगातार ओवरों में ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के इस पेसर का शिकार बने. और दोनों बोल्ड

ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय बल्लेबाज खास तौर पर विराट और रोहित बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने परेशान नजर आए. और उनका शिकार बने हों. चाहे 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या फिर 2021 का टी20 वर्ल्ड कप का मैच या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल- भारतीय टीम हर बार बाएं हाथ के पेसर्स के सामने परेशान दिखी है और आसान शिकार भी.

आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 से लेकर अभी तक वनडे इंटरनैशनल में विराट कोहली और रोहित शर्मा जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सबसे अहम खिलाड़ी हैं, उल्टे हाथ के जादू की काट नहीं तलाश पाए हैं.

2021 से वनडे में कोहली बनाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर

कोहली ने साल 2021 से भारतीय टीम इस पूर्व कप्तान ने बाएं हाथ के पेसर्स के खिलाफ 98 गेंदों का सामना किया है और 87 रन बनाए हैं. चार बार कोहली उनका शिकार हुए हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि विराट न सिर्फ बाएं हाथ के पेसर्स के खिलाफ आउट होते हैं बल्कि उनके खिलाफ उनका औसत भी बहुत कम हो जाता है. विराट का बल्लेबाजी औसत इस वक्त में बाएं हाथ के पेसर्स के सामने 21.75 का रहा है. वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 88.77 का रहा है.