IND vs PAK: फील्डिंग पर गलत जर्सी पहनकर उतरे Virat Kohli, अहसास होते ही बदला

अहमदाबाद. भारत और पाकिस्तान (India vs Paksitan) की टीमें अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) का सबसे बड़ा मैच खेल रही हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है. इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) एक गलती के चलते चर्चा में आ गए. कोहली यहां अपनी जर्सी को लेकर गलती करते हुए पकड़े गए. दरअसल विराट की जर्सी में थोड़ा सा अंतर था, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया लेकिन जैसे ही मैदान पर किसी ने उन्हें ध्यान दिलाया तो विराट ने ओवर खत्म होते ही अपनी जर्सी बदल ली.

दरअसल टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर एडीडास ने यहां भारतीय टीम के लिए दो अलग-अलग स्टाइल की जर्सियां बनाई हैं. एक जर्सी में जर्सी के दोनों कंधों पर जो तीन पट्टियां रखी गई हैं वह भारत के झंडे के तीन रंग हैं, जिसे टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में इस्तेमाल कर रही है, जबकि इसके अलावा एक जर्सी में दोनों कंधों पर सफेद रंग की तीन पट्टियां हैं, जो एडीडास के लोगो के प्रेरित दिखती हैं.

बस विराट यहीं गलती कर गए. उन्होंने इस मैच के लिए ये तीन सफेद पट्टियों वाली जर्सी पहन ली. शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वह इसी जर्सी में राष्ट्र गान के समय में भी खड़े थे. लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने के बाद किसी साथी खिलाड़ी ने उनका ध्यान इस पट्टियों पर दिलाया तो विराट ने भी हैरान होकर इसे देखा और बाद में ओवर खत्म होने के बाद उन्होंने इस जर्सी को बदल लिया.

Virat Kohli by mistake comes on the field by wearing the white stripes jersey instead of the tricolour one. pic.twitter.com/sv09MalH3X

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 14, 2023