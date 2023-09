IND vs PAK: एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में बारिश के चलते रद्द करना पड़ा जिससे दोनों टीमों के फैंस काफी निराश हुए थे. कोलंबो में लगातार बारिश के चलते भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे मैच पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे लेकिन अब मैदान से अच्छी खबर आ रही है.

दरअसल, कई दिनों की लगातार बारिश के बाद कोलंबो में मौसम साफ हो गया है जिसके चलते मैदान से कवर हटा दिए गए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोलंबो स्टेडियम की ताजा तस्वीर एक्स पर शेयर की है. PCB ने लिखा, “कोलंबो के ऊपर नीला आसमान, Asia Cup 2023 एक्शन के लिए मंच तैयार हो रहा है.”

Blue skies over Colombo, setting the perfect stage for #AsiaCup2023 action 🏏☀️ pic.twitter.com/ZJcaDT1juo — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 8, 2023

भारत-पाकिस्तान मैच में रिजर्व डे

गौरतलब है कि मौसम के मौजूदा मिजाज को देखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार 10 सितंबर को यहां होने वाले एशिया कप सुपर चार मैच के लिए सुरक्षित दिन (रिजर्व डे) रखने का फैसला किया है. हालांकि श्रीलंका में होने वाले सुपर चार के अन्य मैचों के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है.