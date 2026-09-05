शाबाश बेटियों... भारत के आगे पस्त हुआ PAK, 55 रन पर ढेर हुए सारे बल्लेबाज; 8.4 ओवर में जीता मैच

महिला एशिया कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तान को 55 रन पर समेट दिया. हालांकि, भारत भी शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पारी संभाल टीम को जीत दिलाई.

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श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके. (Photo from BCCI Women)

महिला एशिया कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी

पाकिस्तान की टीम भारतीय स्पिनरों के सामने सिर्फ 55 रन पर ऑलआउट हो गई

भारत ने 56 रनों का लक्ष्य सिर्फ 8.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया

श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी

IND vs PAK Women’s Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन बनाए. इसके जवाब में भारत को 56 रन बनाने थे, जो 8.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर ही हासिल हो गया. भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह उसकी शानदार स्पिन गेंदबाजी रही. श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया. भारत की शुरुआत भी थोड़ी लड़खड़ाई वाली थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पारी संभाल टीम को जीत दिला दी.

भारत की श्री चरणी और प्रेमा ने बरपाया कहर

टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. मुनीबा अली ने 13, तो शवाल जुल्फिकार ने 14 रन बनाए और कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया. गुल फिरोजा बिना खाता खोले श्री चरणी का शिकार बनीं, जबकि आयशा जफर सिर्फ 2 रन बना सकीं. सदाफ शमास को प्रेमा रावत ने 3 रन पर क्लीन बोल्ड किया. कप्तान फातिमा सना भी खाता नहीं खोल पाईं. श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए.

55 रन पर सिमट गई पाकिस्तान टीम

पाकिस्तान की पारी में मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार ही ऐसी थीं, जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया. तूबा हसन ने 9 रन बनाए, जबकि एमान फातिमा 5 और उम्म-ए-हानी 6 रन ही जोड़ सकीं. बाकी बल्लेबाज भारतीय स्पिन के सामने बेबस नजर आए और पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रन पर ऑलआउट हो गई. यह पाकिस्तान का महिला T20I में सबसे कम स्कोर बताया जा रहा है.

She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia‘s third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm — BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026

भारत को शुरुआत में झटके, फिर हरमनप्रीत ने संभाला

56 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी. शेफाली वर्मा 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुईं, इसके बाद प्रतिका रावल 4 रन और स्मृति मंधाना 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हालांकि, इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया. हरमनप्रीत ने 18 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए, जबकि दीप्ति ने 14 गेंदों में नाबाद 12 रन की पारी खेली. दोनों ने मिलकर भारत को 8.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया. पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने 3 विकेट लिए थे.