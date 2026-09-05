IND vs PAK Women’s Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 रन बनाए. इसके जवाब में भारत को 56 रन बनाने थे, जो 8.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर ही हासिल हो गया. भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह उसकी शानदार स्पिन गेंदबाजी रही. श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दिया. भारत की शुरुआत भी थोड़ी लड़खड़ाई वाली थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने पारी संभाल टीम को जीत दिला दी.
टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. मुनीबा अली ने 13, तो शवाल जुल्फिकार ने 14 रन बनाए और कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाया. गुल फिरोजा बिना खाता खोले श्री चरणी का शिकार बनीं, जबकि आयशा जफर सिर्फ 2 रन बना सकीं. सदाफ शमास को प्रेमा रावत ने 3 रन पर क्लीन बोल्ड किया. कप्तान फातिमा सना भी खाता नहीं खोल पाईं. श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं, दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए.
पाकिस्तान की पारी में मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार ही ऐसी थीं, जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया. तूबा हसन ने 9 रन बनाए, जबकि एमान फातिमा 5 और उम्म-ए-हानी 6 रन ही जोड़ सकीं. बाकी बल्लेबाज भारतीय स्पिन के सामने बेबस नजर आए और पाकिस्तान की पूरी टीम 18.1 ओवर में 55 रन पर ऑलआउट हो गई. यह पाकिस्तान का महिला T20I में सबसे कम स्कोर बताया जा रहा है.
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia‘s third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award
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— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
56 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी. शेफाली वर्मा 6 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुईं, इसके बाद प्रतिका रावल 4 रन और स्मृति मंधाना 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं. हालांकि, इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया. हरमनप्रीत ने 18 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए, जबकि दीप्ति ने 14 गेंदों में नाबाद 12 रन की पारी खेली. दोनों ने मिलकर भारत को 8.4 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया. पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना ने 3 विकेट लिए थे.
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