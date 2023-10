IND vs PAK World Cup 2023 मैच से पहले पाक क्रिकेटर ने कहा- पाकिस्तान नहीं भारत पर होगा दबाव क्योंकि....

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) का कहना है कि शनिवार को होने वाले विश्व कप 2023 मैच में उनसे ज्यादा दबाव भारत पर होगा क्योंकि वे घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं. पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के हेवीवेट मुकाबले में भारत से भिड़ने के लिए तैयार है.

पीसीबी के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पाक क्रिकेटर ने कहा, यह भारत होगा जो दबाव में होगा क्योंकि यह उनका घरेलू मैदान है और प्रशंसक उनका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं. इस तरह के बड़े खेल में हमेशा दबाव होता है लेकिन हम शुरुआत में ही गति हासिल करने और प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करेंगे.”

