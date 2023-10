IND vs PAK- Shubman Gill का वर्ल्ड कप डेब्यू, डेंगू से उबरने के बाद टीम में लौटे

अहमदाबाद. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया कि वह बाद में बल्लेबाजी करना चाहते हैं. भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल की वापसी हो गई है. गिल टीम इंडिया के पहले दो मैचों में नहीं खेले थे. वह डेंगू से पीड़ित थे. वहीं ईशान किशन को मैच से बाहर होना पड़ा है.

यहां देखें- इस मैच के सभी LIVE अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड

रोहित ने टॉस के बाद कहा, ‘यह हमारे लिए किसी सपने के तरह है. हम सबके लिए बहुत अनोखा अनुभव है. मैदान बहुत अच्छा है. और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा. हम रनों का पीछा करना चाहेंगे. हम अच्छी शुरुआत करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सर्वश्रेष्ठ दें.

🚨 Toss & Team Update 🚨

Captain @ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Pakistan.

1⃣ change for India as Shubman Gill is named in the team.

Here's our Playing XI 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/H8cOEm3quc#CWC23 | #INDvPAK | #MeninBlue pic.twitter.com/8itXCZA4xy

— BCCI (@BCCI) October 14, 2023