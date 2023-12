IND vs SA 1st ODI- जोहानिसबर्ग में क्या है मौसम का हाल! यहां बनी हुई है बारिश की आशंका

जोहानिसबर्ग. साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया टी20 सीरीज को 1-1 से टाई कराने के बाद रविवार से वनजे सीरीज का आगाज करने जोहानिसबर्ग के मैदान पर उतरेगी. साउथ अफ्रीका में क्रिकेट फैन्स की नजरें दोनों टीमों के प्रदर्शन के साथ-साथ यहां के आसमान पर भी खूब टिकी हैं क्योंकि मैच में बारिश यहां आम बात हो चली है. टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था लेकिन बाकी के दो मैच भी बारिश से प्रभावित दिखे. हालांकि उन मैचों में रिजल्ट आने से फैन्स ज्यादा निराश नहीं हुए.

आज जब जोहानिसबर्ग में पहले वनडे मैच की शुरुआत होगी, तो मौसम की जानकारी यहां भी जरूरी है क्योंकि बारिश का रोल यहां भी साफ दिखाई दे रहा है. भारत में यह मैच भले दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा. लेकिन साउथ अफ्रीका के समयानुसार यह सुबह 10 बजे शुरू होना है और यहां जोहानिसबर्ग में सुबह के समय बारिश की आशंका है.

💬 💬 “I will be wicketkeeping & batting in the middle order. I would be happy to take up that role even in the Test matches.”

KL Rahul, who is captaining #TeamIndia in the #SAvIND ODIs, takes us through his thoughts on his batting position across formats. @klrahul pic.twitter.com/EAnYQTEsc6

— BCCI (@BCCI) December 16, 2023