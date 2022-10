भारत और साउथ (IND vs SA) अफ्रीका के बीच सीरीज के पहले वनडे पर बारिश का असर हो गया है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर होने वाले इस मैच को अब आधा घंटा बाद शुरू किया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. पहले यह मैच दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर शुरू होना था. लेकिन अब दोपहर दो बजे शुरू होगा. टॉस दोपहर एक बजे के स्थान पर दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर होगा.Also Read - India Predicted XI for 1st ODI vs South Africa: धवन के नेतृत्‍व में इन 11 के साथ उतरेगा भारत

