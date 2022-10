साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की वर्ल्ड कप जाने वाली टीम टी20 सीरीज खेलकर भले ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है. लेकिन भारत की बी टीम मेहमान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में चुनौती के लिए तैयार है. तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाना है. हालांकि यह मैच बारिश के कारण तय समय से 30 मिनट की देरी पर शुरू होगा.Also Read - IND vs SA- देर से शुरू होगा पहला वनडे मैच, BCCI ने ट्वीट कर दी जानकारी

शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर और रवि विश्नोई टी20 वर्ल्ड कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना भरोसा अर्जित करते दिखाई देंगे. Also Read - India Predicted XI for 1st ODI vs South Africa: धवन के नेतृत्‍व में इन 11 के साथ उतरेगा भारत

इस बीच साउथ अफ्रीका भले यहां वनडे सीरीज खेल रही है लेकिन उसकी नजर में भी अभी टी20 वर्ल्ड कप ही होगा और वह इस लिहाज से आक्रामक अंदाज में खेलती दिख सकती है. Also Read - IND vs SA Dream11 Team Prediction 1st ODI : इस युवा बल्‍लेबाज को बनाएं अपनी ड्रीम टीम का कप्‍तान, होगा फायदा!