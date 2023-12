जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों के सीरीज के शुरुआती मुकाबले में पांच विकेट झटक कर भारत की जीत की नींव रखने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा कि वह करियर के पहले तीन मैचों में विकेट नहीं लेने के कारण दबाव में थे. ‘मैन ऑफ द मैच’ अर्शदीप से रविवार को 37 रन देकर पांच विकेट झटके जिससे साउथ अफ्रीका की टीम महज 116 रन पर आउट हो गयी. उन्होंने अपने पहले ओवर में दो विकेट चटकाये. उन्होंने पहले पावरप्ले के अंदर चार विकेट लिये.

कप्तान केएल राहुल का शुक्रिया

अर्शदीप ने भारतीय पारी के बाद प्रसारकों से कहा, ‘‘मैं थोड़ा दबाव में था क्योंकि मैंने पहले कभी वनडे में कोई विकेट नहीं लिया था. पांच विकेट लेकर खुश हूं. मैच की शुरुआत में पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. बोल्ड करने या LBW करने की हमारी योजना सफल रही.’’ उन्होंने ‘मैन ऑफ द मैच’ पुरस्कार लेते समय कप्तान लोकेश राहुल का शुक्रिया किया.

अर्शदीप ने कहा, ‘‘ मेरा आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था. भगवान और टीम प्रबंधन का शुक्रिया. यह सामान्य मैदानों से थोड़ा अलग है क्योंकि मेरी सांसें फूल रही थीं. मैं केएल राहुल भाई को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें वापसी पर पांच विकेट हासिल करने होंगे. मुझे लगता है कि यह इस उस पल का लुत्फ उठाने के बारे में है.’’

Scalping a 5⃣-wicket haul, Arshdeep Singh was on a roll with the ball & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia won the first #SAvIND ODI. 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/tHxu0nUwwH pic.twitter.com/tkmDbXOVtg

— BCCI (@BCCI) December 17, 2023