पहले भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी और फिर सूर्यकुमार यादव (50*) की लाजवाब बैटिंग की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत के सामने 107 रन का मामूली सा लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय टीम ने 20 बॉल शेष रहते अपने नाम कर लिया. सूर्या के अलावा कप्तान केएल राहुल (51*) ने भी फिफ्टी जमाई. सीरीज का दूसरा मैच रविवार को गुवाहटी में खेला जाएगा.

आज तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में भारत ने मेहमान टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही, अफ्रीका ने शुरुआती 15 बॉल में ही अपने पहले 5 विकेट सिर्फ 9 रन पर गंवा दिए थे. उसे किसी तरह केशव महाराज (41) ने इस सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उसके पास अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर की स्विंग लेती बॉलों का कोई जवाब नहीं था.

अर्शदीप सिंह ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेट झटकर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी. इसके अलावा दीपक चाहर ने भी 2 विकेट अपने नाम किए. बीच के ओवरों में हर्षल पटेल ने भी उसे 2 झटके दिए, जबकि अक्षर पटेल ने भी एक विकेट अपने नाम किया.

#TeamIndia finish things off in style! 👌 👌

A SIX from vice-captain @klrahul to bring up his FIFTY as India take a 1-0 lead in the 3-match #INDvSA T20I series. 👏 👏

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022