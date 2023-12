IND Vs SA, 1st Test: कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ 'पंजा' खोलकर रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका के लिए बनाया नया रिकॉर्ड

सेंचुरियन: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन मंगलवार को अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. रबाडा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले अपने देश के सातवें गेंदबाज बन गए हैं. रबाडा इसके साथ ही डेल स्टेन, मोर्ने मोर्कल और शॉन पोलक जैसे खिलाड़ियों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं.

रबाडा से पहले डेल स्टेन, मोर्ने मोर्कल, शॉन पोलक, मखाया एंटिनी, एलन डोनाल्ड और जैक्स कैलिस अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं. रबाडा ने शार्दुल ठाकुर को आउट करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 500 विकेट के आंकड़े को छुआ. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन को शिकार करके टेस्ट क्रिकेट में 14वीं बार अपना पंजा खोला.

टॉस हारकर पहले बल्ल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 24 रन के अंदर अपने तीन विकेट गंवा दिए. लंच के बाद विकेटों के गिरने का सिलसिल जारी रहा और देखते ही देखते टीम इंडिया 121 रन के स्कोर तक उसके छह विकेट आउट हो गए. इन छह विकेटों में विराट कोहली (Virat Kohli) ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए.

