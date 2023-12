सेंचुरियन. भारत और साउथ अफ्रीका की टीम सेंचुरियन में पहले टेस्ट में आमने-सामने है. भारतीय टीम खेल के दूसरे दिन 245 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की पारी के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छी शुरुआत की, मगर जसप्रीत बुमराह ने लगातार दो ओवर में दो विकेट लेकर टीम इंडिया की वापसी कराई.

जसप्रीत बुमराह ने टोनी डी जार्जी को अपना शिकार बनाया. टोनी डी जार्जी और डीन एल्गर के बीच 93 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर बुमराह ने इस साझेदारी को तोड़कर साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दिया. साउथ अफ्रीका की पारी के 29वें ओवर की आखिरी बॉल जो ऑफ स्टंप के करीब थी, टप्पे के बाद बाहर की तरफ निकली, जॉर्जी इस गेंद को पढ़ नहीं सके और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा निकालकर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के पास चली गई. जॉर्जी ने 28 रन की पारी खेली.

Tune in to #SAvIND 1st Test LIVE NOW | Star Sports Network #Cricket pic.twitter.com/IY3LVS80Ov

BIG WICKET! #JaspritBumrah breaks a stubborn 93-run stand to get the prized wicket of #TonyDeZorzi . A much-needed wicket for #TeamIndia .

वहीं इसके बाद 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने केविन पीटरसन को बोल्ड कर दिया. ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती लेंथ गेंद को केविन पीटरसन कट के लिए गए थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद स्टंप पर जाकर लगी. केविन पीटरसन ने दो रन बनाए.

Through the gates and the stumps have been rattled!

` –

\ | |

One brings two, as #JaspritBumrah makes in-roads, dismissing #KeeganPetersen!

Tune in to #SAvIND 1st Test

LIVE NOW | Star Sports Network#Cricket pic.twitter.com/QKvKnopB05

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 27, 2023