VIDEO: खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे बेडिंघम, मोहम्मद सिराज ने उखाड़ा मिडिल स्टंप

सेंचुरियन. भारत और साउथ अफ्रीका की टीम सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में आमने-सामने है. इस मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 245 रन पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने डीन एल्गर के शतक से पहली पारी में बढ़त हासिल कर ली है. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खतरनाक हो रही साझेदारी को तोड़कर भारत की मैच में वापसी कराई है. सिराज ने खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे डेविड बेडिंघम के रुप में अपना दूसरा विकेट हासिल किया.

भारत के 245 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम चार विकेट पर 244 रन बनाकर मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही थी. डीन एल्गर और डेविड वेडिंघम के बीच 131 रन की साझेदारी हो चुकी थी. 61वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने पहली ही बॉल पर बेडिंघम का स्टंप उखाड़ दिया. स्टंप पर फुल गेंद जो तेजी से आई, बल्लेबाज डेविड बेडिंघम मिडिल स्टंप की लाइन में आकर उसे ऑन ड्राइव करने गए लेकिन उनका पैर नहीं चला और बैट और पैड के बीच के गैंप से गेंद निकली और स्टंप को हवा में लहराते हुए चली गई.

Siraj Strikes…!!! Well played David Bedingham for his 56… pic.twitter.com/5ZmHd9QRoW

— Salman Mahfooz (@crpian05) December 27, 2023