भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में खिलाड़ियों की तब थोड़ी सांसें थम गई, जब उन्होंने मैदान पर एक सांप को देख लिया. मैच के दौरान 7 ओवर का खेल पूरा हुआ था और खिलाड़ी गेंदबाजी छोर बदलने के लिहाज से अपनी-अपनी फील्डिंग पॉजिशन बदल रहे थे. इस दौरान उन्हें मैदान पर सांप रेंगता दिखाई दिया, जिससे मैदान पर खेल रोकना पड़ा.Also Read - IND vs SA: भारत की वनडे टीम घोषित, शिखर धवन को कप्तानी, मुकेश कुमार नया नाम

साउथ अफ्रीका के करीब दो खिलाड़ी तुरंत बाउंड्री लाइन से पिच की ओर दौड़कर आए और उन्होंने सांप होने की जानकारी मैच अंपायर और बल्लेबाज केएल राहुल को दी. मामला मैदानकर्मियों ने भी तुरंत समझ लिया और टीवी कैमरा पर भी सांप दिखाया जाने लगा. Also Read - IND vs SA 2nd T20I Live: साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत, 1 रन पर दो विकेट गंवाए

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कुछ मैदानकर्मी सांप पकड़ने के कुछ जरूरी सामान के साथ मैदान पर उतर आए और उन्होंने कुछ ही पलों में उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और खेल जारी रखने के लिए स्थिति को एक बार फिर सामान्य बना दिया. Also Read - T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय पेस अटैक कमजोर: शेन वॉटसन

An snake found slithering on the ground as India and South Africa plays 2nd T20 match.#INDvsSA #SAvsIND pic.twitter.com/bPKk81JBRS

— Zaid Nayeemi (@IdeaOfTheIndia) October 2, 2022