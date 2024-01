IND vs SA: विराट कोहली आउट- अनुष्का शर्मा और अथिया शेट्टी का रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली. भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहला ही दिन किसी फिल्मी कहानी की तरह रहा. यहां भारत ने पहले साउथ अफ्रीका को सिर्फ 55 रनों पर ढेर कर कमाल कर दिया तो इसके बाद अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम इंडिया सिर्फ 153 रनों पर खुद ढेर हो गई. एक समय भारत का पलड़ा इस मैच में भारी दिख रहा था लेकिन अब मैच बराबरी पर आ गया है और पहली पारी के आधार पर 98 रनों की बढ़त लेने वाली टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम के दूसरी पारी में भी 3 विकेट झटक लिए हैं, जबकि स्कोरबोर्ड पर अभी 62 रन ही हैं और मेजबान टीम अभी भी 36 रन पीछे है.

इस बीच पहली पारी में यूं टीम इंडिया का जल्दी सिमट गई पूरी पारी पर ही चर्चा गरम है लेकिन स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट भी कुछ कम नहीं. विराट यहां बेहतरीन लय में दिख रहे थे उन्होंने पहले शुभमन गिल (36) के साथ 33 रनों की साझेदारी की और फिर इसके बाद केएल राहुल (8) के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 43 रन जोड़े.

जब भारत का कुल स्कोर 153 रन था, तो लुंगी गिडी के एक ही ओवर में टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवा दिए. सामने वाले छोर पर खड़े विराट कोहली इससे इतना परेशान दिखे कि वह भी अपनी एकाग्रता गंवा बैठे और अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा की एक गेंद पर स्लिप में खड़े एडिन मार्करम के हाथ में कैच दे बैठे. लड़खड़ा रही टीम इंडिया को उस वक्त विराट कोहली से कुछ आस थी. लेकिन 46 के स्कोर पर वह भी चलते बने.

विराट कोहली के इस विकेट से टीम इंडिया के सभी फैन्स निराश थे और स्टेडियम में उनकी बैटिंग का लुत्फ ले रहीं उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और उनके दोस्त केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) भी हैरान रह गईं. विराट से पहले भारत अपने सभी विशेषज्ञ बल्लेबाजों के विकेट गंवा ही चुका था और विराट का विकेट उनके लिए यहां किसी सदमे से कम नहीं था.

6 wickets fallen in no time, Virat Kohli has only one non striker who is with him forever and that’s Anushka Sharma. ❤️‍#INDvsSA #ViratKohli pic.twitter.com/VxeBDnMRcP

— Akshat (@AkshatOM10) January 3, 2024