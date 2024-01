SA vs IND: केपटाउन में मोहम्मद सिराज के सामने चित हो रहा साउथ अफ्रीका, दिए 6 झटके

केपटाउन. टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने केपटाउन टेस्ट में धमाकेदार शुरुआत की है. वह अब तक 9 ओवर में 15 रन देकर 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 3 मेडिन भी शामिल हैं. उन्होंने मेजबान टीम को अपने पहले 5 ओवर में ही 3 झटके देकर उसकी कमर तोड़ दी थी लेकिन इस तेज गेंदबाज ने आज अफ्रीकी टीम को सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया और उसकी हालत पतली कर दी है.

सिराज के अलावा उनके जोड़ीदार जसप्रीत बुमराह ने भी अफ्रीकी टीम को एक झटका दिया, जिसकी बदौलत उसका स्कोर पहले 10 ओवर में 15 रन पर 4 विकेट हो गया था. सिराज ने साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा विकेट डीन एल्गर (4) को भी अपना शिकार बनाया.

साउथ अफ्रीका की टीम यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी थी. मैच के पहले 3 ओवरों तक कोई विकेट न गंवाने वाली साउथ अफ्रीका ने एडिन मार्करम (2) के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया तो फिर उसकी विकेटों की झड़ी लग गई. एडिन मार्करम तीसरी स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथ में कैच दे गए. यह इस मैच में सिराज का पहला विकेट था.

